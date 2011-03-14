Псаки не подтвердила, что Венесуэлу, Кубу и Никарагуа точно пригласят на саммит Америк

В Белом доме заметили, что приглашения на саммит Америк еще не разосланы.

Администрация США не подтверждает, что каких-то представителей Венесуэлы, Кубы и Никарагуа обязательно пригласят на саммит Америк в июне в Лос-Анджелесе. Соответствующее заявление сделала на регулярном брифинге с журналистами официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки. Чиновница отметила, что Вашингтоном еще не рассылались приглашения странам-участникам. По мнению властей страны, данное мероприятие даст ценную возможность для того, чтобы сконцентрировать свое внимание на вопросах борьбы за демократические ценности и свободу для каждого государства.

…Наших общих целях, касающихся климата, расширения взаимодействия по борьбе с пандемией COVID-19, первопричин миграции типа организованной преступности и экономической нестабильности. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Псаки отрицательно ответила на поясняющий вопрос о том, будут ли какие-либо представители из Кубы, Никарагуа и Венесуэлы точно присутствовать на встрече. Она заметила, что окончательное решение еще не принято властями. Напомним, что ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор рассказал прессе о том, что не поедет на саммит Америк в США в том случае, если на этот форум не будут приглашены все страны региона.

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Фото и видео: Белый дом

