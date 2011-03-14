США считают, что ситуация вокруг Украины будет урегулирована дипломатией

Джен Псаки назвала путь для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.

В США считают, что ситуация вокруг Украины будет урегулирована дипломатическим способом. Соответствующее заявление сделала в рамках регулярного брифинга с журналистами официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки. Таким образом чиновница прокомментировала высказывание главы государства о конфликтной ситуации в свете проведенной встречи в Вашингтоне между Байденом и премьер-министром Италии Марио Драги.

Мы, разумеется, считаем, что это будет урегулировано посредством дипломатического процесса, посредством дипломатического решения. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Джен Псаки ответила на вопрос корреспондента о том, почему Вашингтон не ведет переговоры напрямую с Москвой. В Белом доме заметили, что власти США считают своей конструктивной ролью поддержку киевского режима за столом переговоров, а также оказание Украине военной помощи.

Псаки: США уже ввели против РФ меры, как при включении в список спонсоров терроризма.

Фото и видео: Белый дом

