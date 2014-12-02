Псаки: США уже ввели против РФ меры, как при включении в список спонсоров терроризма

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки считает, что США уже ввели против РФ меры, как при включении в список спонсоров терроризма. Соответствующей информацией чиновница поделилась с журналистами во время выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне. В Белом доме пояснили, что Государственный департамент все еще проводит "юридические процедуры" относительно того, подходит ли РФ к критериям по внесению страны в реестр спонсоров террористической деятельности.
И мы уже сделали то, чему были подвергнуты эти страны….широкие финансовые санкции, меры экспортного контроля, а также дипломатическая работа с целью ограничения инвестиций.
Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома
Джен Псаки добавила, что ранее американские законодатели рекомендовали властям США сделать все возможное для того, чтобы российская сторона была призвана к ответу. В частности, речь шла о внесении Москвы в указанный список стран-террористов. Сейчас в перечне находятся четыре государства. В Белом доме призвали провести оценку до конца.
Псаки: Байден выступит на онлайн-саммите по борьбе с коронавирусом.
Фото и видео: Белый дом
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