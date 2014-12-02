Псаки: США уже ввели против РФ меры, как при включении в список спонсоров терроризма

Белый дом сообщил, что Госдеп США все еще проводит свою оценку.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки считает, что США уже ввели против РФ меры, как при включении в список спонсоров терроризма. Соответствующей информацией чиновница поделилась с журналистами во время выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне. В Белом доме пояснили, что Государственный департамент все еще проводит "юридические процедуры" относительно того, подходит ли РФ к критериям по внесению страны в реестр спонсоров террористической деятельности.

И мы уже сделали то, чему были подвергнуты эти страны….широкие финансовые санкции, меры экспортного контроля, а также дипломатическая работа с целью ограничения инвестиций. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Джен Псаки добавила, что ранее американские законодатели рекомендовали властям США сделать все возможное для того, чтобы российская сторона была призвана к ответу. В частности, речь шла о внесении Москвы в указанный список стран-террористов. Сейчас в перечне находятся четыре государства. В Белом доме призвали провести оценку до конца.

Псаки: Байден выступит на онлайн-саммите по борьбе с коронавирусом.

Фото и видео: Белый дом