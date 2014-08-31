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Псаки: Байден выступит на онлайн-саммите по борьбе с коронавирусом

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Саммит призван активизировать "коллективные усилия по подготовке к будущим угрозам в области здравоохранения".

Президент США Джо Байден выступит на онлайн-саммите по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

В саммите, который пройдет 12 мая, примут участие США, Белиз, Германия, Индонезия и Сенегал. Он призван активизировать "коллективные усилия по подготовке к будущим угрозам в области здравоохранения".

Мы созываем саммит по COVID-19, чтобы у мирового сообщества была возможность продолжать обсуждать ход борьбы с пандемией.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Ранее Псаки заявила, что пошлины США на некоторые товары из Китая являются неконструктивными.

Видео: Белый дом

Теги: белый дом, джен псаки, джо байден, коронавирус, президент сша, саммит
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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