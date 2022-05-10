Псаки: пошлины США на некоторые товары из Китая являются неконструктивными

Вашингтон допускает отмену этих пошлин, поскольку они нанесли вред американским отраслям.

Американские пошлины на некоторые товары из Китая являются неконструктивными. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, Вашингтон допускает отмену этих пошлин, поскольку они нанесли вред американским отраслям. Псаки добавила, что при изучении тарифов власти учитывают ряд факторов. Самым главным из них является воздействие на экономику страны.

Также Псаки призвала рассматривать анализ тарифов отдельно от отношений Китая и России.

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