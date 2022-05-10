Байден подписал закон о помощи Украине по ленд-лизу

Документ был одобрен двумя палатами конгресса США.

Президент США Джо Байден подписал закон об оказании военной помощи Украине по ленд-лизу. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Документ был одобрен двумя палатами конгресса США. Он отменяет ряд требований, связанных с полномочиями президента по предоставлению оборонного оборудования, если оно предназначено для Украины или других стран Восточной Европы, "подвергнувшихся российскому вторжению".

Отметим, что в годы Второй мировой войны ленд-лиз позволял США снабжать оружием союзников, включая СССР.

Ранее Лукашенко назвал условие, при котором конфликт на Украине быстро закончится.

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