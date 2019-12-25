Президент Белоруссии рассказал о том, что конфликт может завершить указ Джо Байдена.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие, при котором конфликт на Украине быстро закончится. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках интервью для иностранного издания Ассошиэйтед Пресс. По мнению политика, если американская сторона скажет киевскому режиму завершить боевые действия, то проблема решится за неделю.

Если только Джо Байден скажет: "Все, мужики, повоевали, по-русски говоря, морду друг другу набили - давайте прекращайте. Война никому не нужна, она невыгодна", - в течение недели все прекратится. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик рассказал о своем ощущении о том, что со стороны украинского руководства отсутствует желание дипломатическим путем остановить боевые действия в регионе. Он не исключил того, что Киев реально этого желает, но не способен достичь, так как государство находится под внешним управлением. Александр Лукашенко добавил, что пусть его коллега Владимир Зеленский не обижается на него за такие слова.

Лукашенко упрекнул Зеленского в отсутствии самостоятельности.

Фото и видео: YouTube / Информационное агентство БелТА