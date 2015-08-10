Бельгия направит в Литву около 200 военнослужащих

Тео Франкен раскрыл планы европейской страны по участию в натовской программе Forward Land Forces.

Подразделение в составе около 200 бельгийских военнослужащих будет направлено на территорию Литвы в конце июля 2025 года для участия "в обороне восточного фланга НАТО против российской угрозы". Соответствующее заявление сделал вечером 16 июля министр обороны Бельгии Тео Франкен. Иностранный чиновник выступил в местной Палате представителей федерального парламента. В эфире телеканала RTBF журналисты объяснили, что решение властей еще должно быть утверждено советом министров в пятницу, 18 числа.

Это обязательство демонстрирует нашу готовность взять на себя ответственность в рамках Североатлантического альянса, а также нашу политическую и военную солидарность с нашими партнерами. Тео Франкен, министр обороны Бельгии

Напомним, что миссия является частью операции Североатлантического альянса Forward Land Forces, в рамках которой задействованы многонациональные боевые группы, дислоцированные в восьми странах Восточной Европы. Бельгийские солдаты будут размещены в прибалтийской республике до 31 января 2026 года. В военной операции со стороны Брюсселя примут участие разведывательный эскадрон численностью около сотни человек, а также артиллерийская группа с численностью в 70 человек, около десяти штабных офицеров и порядка десяти бойцов из подразделения поддержки, обеспечивающего логистику, медицинское обслуживание и полицейские задачи.

Раритетная "Волга" 1968 года выставлена на продажу в Бельгии за 95 тысяч евро.

Фото: YouTube / EU Debates | eudebates.tv