Густаво Петро напомнил о том, что раньше западная коалиция сражалась против фашистов и нацистов, а сейчас - поддерживает их.

Колумбия должна отдалиться от стран-членов Североатлантического военного альянса а также от европейских стран, участвующих в военной агрессии по всему миру. Соответствующее заявление сделал местный президент Густаво Петро, выступая на закрытии мероприятий Группы Гааги в Боготе. Мероприятие через социальные сети транслировало национальное правительство в южноамериканской стране.

Мы должны покинуть НАТО, другого пути нет. И отношения с Европой - больше не могут строиться с теми европейскими правительствами, которые предают собственные народы и участвуют в бомбардировках. Что мы делаем в НАТО? Это не армии свободы, это армии тьмы. А у нас должны быть армии света. Густаво Петро, президент Колумбии

Иностранный политик заметил, что сейчас Колумбия считается одним из ключевых глобальных партнеров Североатлантического альянса, но власти не должны быть задействованы в блоках, в которых армии "сбрасывают бомбы на детей". Лидер государства добавил, что в случае давления со стороны коллективного Запада республика найден себе поддержку в других регионах.

Колумбии девушка ловко спаслась от вооруженных грабителей.

Фото и видео: YouTube / Gustavo Petro