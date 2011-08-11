Джен Псаки оценила нежелание сенатора США проводить голосование по принятию дополнительного бюджета для Украины в ускоренном формате.

В США считают жизненно важным контроль над поставками Киеву вооружений. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене. Джен Псаки прокомментировала блокировку сенатором-республиканцем Рэндом Полом голосование в ускоренном формате проект по выделению дополнительных денежных средств Украине (в размере около 40 млрд долларов). Политик настаивает на включении поправки о формировании специального аппарата, контролирующего расходование выделяемой суммы.

Мы согласны, что контроль жизненно важен. Именно поэтому в пакет уже включены миллионы долларов на поддержку дополнительных мер по осуществлению надзора. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница уточнила, что в проекте обозначено дополнительное финансирование аппаратов существующих генеральных инспекторов. Белый дом призывает американских сенаторов незамедлительно принять документ в существующем виде, так как он достаточен сам по себе.

Псаки: США продолжают плотный диалог с Индией по санкциям против России.

Фото и видео: Белый дом

