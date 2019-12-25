Нед Прайс оценил действия талибов больше, чем слова террористов.

США опасаются, что Афганистан может захлестнуть гражданская война. Такое заявление во время регулярного брифинга с журналистами во внешнеполитическом ведомстве сделал глава пресс-службы Нед Прайс. Чиновник оценил возможное влияние членов радикального движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная на территории России).

Если они попытаются нарушить то, о чем они говорили, тогда они станут международным изгоем. Они не будут пользоваться поддержкой своего народа, они не будут пользоваться поддержкой международного сообщества. Нед Прайс, руководитель пресс-службу Госдепартамента США

В Госдепе обеспокоены тем, что афганский народ будет не в состоянии получить и обеспечить ту безопасность от боевиков, которую заслуживает. Прайс полагает, что действия талибов говорят громче, чем их собственные заявления. При этом Вашингтон намерен следить за поведением боевиков в регионе. Ранее сами талибы упоминали о том, что видят пользу от мирного урегулирования конфликта на основе переговоров.

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Фото: YouTube/Department of State