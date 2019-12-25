МИД РФ: северные провинции Афганистана превращаются в новую горячую точку

Это связано с отводом войск США из региона.

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что расположенные на севере Афганистана провинции превращаются в новую горячую точку. Об этом он сказал в интервью "РИА Новости".

По его словам, происходящие в настоящее время в Афганистане события несут прямую угрозу для Центральной Азии. Причиной обострения деятельности боевиков Руденко считает отвод войск США с территории региона.

Талибами практически полностью контролируется граница с Таджикистаном. Укрепляют свои позиции многочисленные международные террористические организации, в частности ИГ* и отделения "Аль-Каиды"* (*террористическая организация, запрещена в РФ). Андрей Руденко, замглавы МИД России

Он подчеркнул, сейчас в Афганистан прибывают боевики из зон боевых действий на Ближнем Востоке и Севере Африки. Кроме того, происходит вербовка в террористические организации представителей Центральной Азии. По словам Руденко, в регионе отмечается рост производства наркотиков.

Напомним, талибы назвали условие для трехмесячного прекращения огня. Они согласны на перемирие, если из афганских тюрем будут освобождены семь тысяч заключенных сторонников движения, а саму организацию исключат из черного списка Организации объединенных наций.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Россию тревожит перемещение больших групп террористов в Афганистан.

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