Политолог Кедми спрогнозировал поход талибов на Узбекистан и Таджикистан

Эксперт объяснил, что боевики из Афганистана захотят распространить "правильную веру" на других мусульман.

Политолог Яков Кедми спрогнозировал поход талибов на Узбекистан и Таджикистан, так как идеология боевиков ищет постоянное распространение "правильного ислама" среди всех мусульман. Такое заявление израильский эксперт сделал во время программы "Прямой контакт". Он оценил военную обстановку на территории Афганистана после вывода американских войск. По словам специалиста, ситуация имеет тенденцию к резкому ухудшению.

В Афганистане американцы показали себя так же, как всюду за последние 50 лет: ничего не добились, пришли, нагадили, проторчали 20 лет, только усилили тот же самый "Талибан"*. Яков Кедми, политолог

Эксперт не думает, что Афганистан способен существовать как единое государство под власть религиозной диктатуры. В стране есть разные народы и внутренние проблемы. Около 40% граждан ближневосточного государства составляют пуштуны, а остальное население - афганцы, узбеки, таджики, хазарейцы. Кедми полагает, что руководство страной может взять только тот человек, который способен объединить религиозные общины. Сейчас таким движением считается "Талибан". Кедми подчеркнул, что спустя время террористы захватят власть в данном государстве и Афган станет единственной страной, управляемой фундаменталистскими исламистами. В качестве схожего примера политолог привел разбитый в Сирии и Ираке ИГИЛ (запрещенная на территории РФ террористическая организация).

Специалист объяснил, что таджики являются персидскими племенами, а остальные народы представляют тюрков. Они - сунниты, как и практически остальной Афганистан. Это позволяет держать страну на определенном расстоянии от шиитского Ирана.

* "Талибан" признан в РФ запрещенной террористической организацией

Политолог Кедми рассказал о действиях США в случае войны на Донбассе.

Видео: YouTube / Соловьёв LIVE