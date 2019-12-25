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Таджикистан попросил помощи у ОДКБ из-за ситуации в Афганистане
Сегодня, 19:49
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Таджикистан попросил помощи у ОДКБ из-за ситуации в Афганистане

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В Таджикистане считают, что ситуация требует "адекватного реагирования".

Таджикистан призывает союзников по ОДКБ помочь республике справиться с вызовами со стороны Афганистана. Об этом заявил на заседании постоянного совета организации постоянный представитель Душанбе при ОДКБ Хасан Султонов.

Он подчеркнул, что отдельные участки границы с Афганистаном расположены в труднодоступной горной местности, справиться в одиночку с задачей будет сложно.

В Таджикистане отмечают, что со стороны ОДКБ необходима адекватная реакция. По словам Султонова, нужно усилить потенциал "по защите южных рубежей".

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге после проведения Евро-2020 заболеваемость коронавирусом пошла в рост. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. 

Фото: pixabay 

Теги: ситуация в афганистане, таджикистан просит помощи у одкб
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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