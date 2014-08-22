Байден не исключил продления миссии США в Афганистане

Пока глава государства намерен вывести американские войска из Афганистана до 31 августа.

Президент США Джо Байден не исключил возможность продления миссии США в Афганистане. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на официальный источник в администрации США.

Во вторник, 24 августа, Джо Байден принял участие во встрече "Большой семерки". В рамках саммита глава государства уточнил, что из-за высокого риска терактов Белый дом намерен отозвать американские войска из страны. Это планируется сделать до 31 августа. Однако, не исключено, что американцы вернутся к продлению миссии.

Напомним, что официальный представитель радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что все, кто хочет покинуть Афганистан, должны сделать это не позднее 31 августа.

Ранее мы сообщили, что Байден объяснил, почему решил вывести войска из Афганистана.

Фото: скриншот из видео YouTube / CNBC Television