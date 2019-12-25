Талибы намерены запретить эвакуацию из Кабула после 31 августа

По словам Муджахида, никаких операций по эвакуации после 31 августа не будет.

Официальный представитель радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что все, кто хочет покинуть Афганистан, должны сделать это не позднее 31 августа. Об этом он сказал во вторник на пресс-конференции в Кабуле.

Несмотря на то, что недавно была информация, что в столичный аэропорт могут попасть афганцы, сторонники движения "перекрыли дорогу, ведущую к международному аэропорту Кабула, и пускают туда только иностранцев". Муджахид подчеркнул, что "американцам не следует призывать афганцев покинуть страну".

Напомним, что с утра заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс отметил, что с 14 августа США вместе со сторонниками и партнерами вывезли из Кабула около 58,7 тысяч человек. На данный момент глава США Джо Байден решает, продлевать ли после 31 августа крайний срок военной операции по эвакуации американцев из Афганистана.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет вмешиваться в конфликт в Афганистане.

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