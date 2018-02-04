Путин: Россия не будет вмешивать в конфликт в Афганистане

Глава государства подчеркнул, что конфликт в Афганистане длится уже несколько десятилетий.

Президент России Владимир Путин заявил, что Кремль не готов вмешиваться в конфликт в Афганистане. По его словам, Москва извлекла необходимые уроки из опыта пребывания СССР в Афганистане. Об этом он заявил на втором этапе съезда "Единой России".

Во вторник, 24 августа российский лидер выступил перед членами партии "Единая Россия". Он заявил, что внимательно следит за ситуацией в Афганистане. Однако, Россия не станет втягивать свои вооруженные силы в "конфликт всех против всех". Власти готовы обеспечить необходимую защиту россиянам от угрозы международного терроризма. Как отметил Путин, у государства "есть все возможности обеспечить нашу безопасность". Несмотря на это, из-за текущего положения в Афганистане, угроза будет сохраняться. Глава государства напомнил, что Россия стала практически единственной страной, которой удалось разгромить крупные террористические формирования и ликвидировать бандподполье.

Ранее мы сообщили, что Путин предложил выплатить силовикам и курсантам по 15 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба администрации президента РФ