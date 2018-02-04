Путин предложил выплатить силовикам и курсантам по 15 тысяч рублей

Как уточнил глава государства, выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах.

Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники правоохранительных ведомств и военнослужащие получат по 15 тысяч рублей. Об этом стало известно на втором этапе съезда "Единой России".

По словам Путина, никаких разговоров быть не должно. Он также предложил распространить выплату на курсантов военных училищ.

В данном случае все равны должны быть, извините, как в бане. Владимир Путин, президент России

В завершении российский лидер сказал, что зарплаты военнослужащих и работников правоохранительных органов должны индексировать выше инфляции в 2022 и в 2023 годах.

Напомним, что на встрече с представителями партии "Единая Россия" глава государства предложил выплатить военнослужащим по итогам 2021 года в среднем по 15 тысяч рублей, а пенсионерам – по 10 тысяч рублей.

Ранее мы сообщили, что Минобороны заключило более 40 контрактов на 500 млрд рублей на форуме "Армия-2021".

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