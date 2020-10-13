Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в 10 тысяч рублей

Деньги будут перечислены на счета россиян в сентябре.

Президент России Владимир Путин подписал два указа о единовременной выплате пенсионерам в размере десяти тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Одним из указов затрагивает выплаты пенсионерам, которые проходили военную службу, службу в органах внутренних дел, национальной гвардии России и в других ведомствах. Второй указ распространяет единовременную выплату на остальные категории пенсионеров.

Деньги поступят на счет россиян в сентябре текущего года. Отмечается, что для этого гражданам РФ, которым положена выплата, никаких заявлений подавать не надо.

Ранее Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков подписал указ, который регулирует предоставление сведений гражданам РФ об их пенсионных накоплениях. Сведения об объеме пенсии будут предоставляться раз в три года. Их будут получать женщины и мужчины 40 и 45 лет соответственно, которым пока не выплачивают пенсии досрочно или по инвалидности.

Фото: kremlin.ru