Минтруд утвердил порядок уведомления о размере будущей пенсии

Сведения об объеме пенсии будут предоставляться раз в три года.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков подписал указ, который регулирует предоставление сведений гражданам РФ об их пенсионных накоплениях. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сведения об объеме пенсии будут предоставляться раз в три года. Их будут получать женщины и мужчины 40 и 45 лет соответственно, которым пока не выплачивают пенсии досрочно или по инвалидности.

Кроме данных о размере выплат россияне будут получать информацию о стаже, который нужно приобрести до выхода на пенсию. Информирование будет осуществляться посредством личного кабинета единого портала государственных услуг или территориального органа ПФР.

Постановление вступит в силу с начала следующего года.

Ранее президент России Владимир Путин предложил разово выплатить всем пенсионерам РФ в этом году по десять тысяч рублей и всем военнослужащим по 15 тысяч рублей. По словам российского лидера, прибавки в тысячу рублей к пенсии граждан государства оказалось недостаточно из-за выше ожидаемого уровня инфляции.

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