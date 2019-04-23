Путин призвал выплатить пенсионерам разово по десять тысяч рублей в этом году

Выплата должна коснуться всех категорий пенсионеров.

Президент России Владимир Путин предложил разово выплатить всем пенсионерам РФ в этом году по десять тысяч рублей. Об этом он сказал в ходе встречи с представителями партии "Единая Россия".

По словам российского лидера, прибавки в тысячу рублей к пенсии граждан государства оказалось недостаточно из-за выше ожидаемого уровня инфляции.

Предлагаю дополнительно для пенсионеров в этом году осуществить разовую выплату в размере десяти тысяч рублей. Владимир Путин, президент РФ

Он подчеркнул, эта выплата должна коснуться всех категорий пенсионеров, включая работающих и военных. Также Путин отметил, что на фоне инфляции следует рассмотреть вопрос о увеличении дохода некоторых категорий россиян.

Кроме того, глава РФ предложил единовременную выплату всем военнослужащим в размере 15 тысяч рублей.

Ранее в Государственную Думу внесли законопроект о включении службы в армии в трудовой стаж.

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