Путин призвал выплатить пенсионерам разово по десять тысяч рублей в этом году

Президент России Владимир Путин предложил разово выплатить всем пенсионерам РФ в этом году по десять тысяч рублей. Об этом он сказал в ходе встречи с представителями партии "Единая Россия".
По словам российского лидера, прибавки в тысячу рублей к пенсии граждан государства оказалось недостаточно из-за выше ожидаемого уровня инфляции.
Предлагаю дополнительно для пенсионеров в этом году осуществить разовую выплату в размере десяти тысяч рублей.
Владимир Путин, президент РФ
Он подчеркнул, эта выплата должна коснуться всех категорий пенсионеров, включая работающих и военных. Также Путин отметил, что на фоне инфляции следует рассмотреть вопрос о увеличении дохода некоторых категорий россиян.
Кроме того, глава РФ предложил единовременную выплату всем военнослужащим в размере 15 тысяч рублей.
Ранее в Государственную Думу внесли законопроект о включении службы в армии в трудовой стаж.
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