В Госдуму внесли законопроект о включении службы в армии в трудовой стаж

В случае принятия закона, он вступит в силу с января 2022 года.

В Государственную Думу внесен законопроект, согласно которому срочная служба в армии будет включаться в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Инициаторами этого стали несколько депутатов партии "Единая Россия", сообщается в официальном Telegram-канале политического объединения.

Отмечается, что в случае принятия закон вступит в силу с начала следующего года.

В силу высокой значимости для государства и общества период службы в армии должен оцениваться не ниже обычной работы при досрочном выходе на пенсию. Это справедливо. Андрей Турчак, секретарь госсовета партии

В сообщении подчеркнули, в настоящее время данное право имеется у мужчин со стажем не менее 42 лет и женщин, которые официально работали не менее 37 лет.

Ранее генеральный директор аналитического агентства "БизнесДром" Павел Самиев заявил, что страхование жизни может стать более выгодной альтернативой пенсионной системе в России. По его словам, программы страхования имеют гибкий механизм, которые подразумевает не только создание пенсионных накоплений к определенному времени, но и медицинское обеспечение в течение жизни.

Фото: Piter.tv