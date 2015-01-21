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Россиянам рассказали про более выгодную альтернативу пенсии
Сегодня, 9:40
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Россиянам рассказали про более выгодную альтернативу пенсии

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Речь идет про страхование жизни.

Генеральный директор аналитического агентства "БизнесДром" Павел Самиев заявил, что страхование жизни может стать более выгодной альтернативой пенсионной системе в России. Об этом пишет Forbes.

По его словам, программы страхования имеют гибкий механизм. Он предполагает не только создание пенсионных накоплений к определенному времени, но и медицинское обеспечение в течение жизни.

Самиев отметил, что под рынок не подстраиваются увеличивающиеся выплаты по страховке. Они не воздействую также на устойчивость компаний рынка.

Эксперт подчеркнул, что накопительное страхование жизни в России увеличивается.

Фото: pixabay 

Теги: альтернатива пенсии, страхование жизни
Категории: Новости России, Лента новостей,

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Панин Александр
Сегодня 9:53

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