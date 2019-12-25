Страховщики рассказали, на каком курорте россияне чаще всего попадают в ДТП

В РСТ раскрыли топ стран, в которых туристов ждет больше всего угроз для здоровья.

Чаще всего российские туристы обращаются за помощью после дорожно-транспортных происшествий в Таиланде. Соответствующее заявление сделал советник генерального директора компании "Боровицкое страховое общество", руководитель комитета РСТ по страхованию Кирилл Сгибнев в комментарии для журналистов телеканала "360.ru".

Типичные причины, по которым туристы обращаются за помощью в Турции и Египте, — лор-заболевания, солнечные ожоги, тепловые удары, бытовые травмы. Кирилл Сгибнев, страховщик

Эксперт заметил, что несмотря на частные новости об автомобильных происшествия с российскими путешественниками в Турции и Египте, в реальности данный показатель в процентной аварийности практически в три раза ниже. А в Таиланде наши соотечественники часто разбиваются на байках, скутерах, тук-туках. Также проблемы у туристов наблюдаются из-за отравления местными блюдами и водой. В антирейтиге по существующим рискам указаны ОАЭ и Италия в виду очень дорогих медицинских услуг в этих государствах.

В Малайзии двухлетний ребенок из России умер после ожога медузы.

Фото: pxhere.com