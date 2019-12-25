Минобороны заключило более 40 контрактов на 500 млрд рублей на форуме "Армия-2021"

Контракты предусматривают поставку более 1300 образцов вооружения и техники.

Министерство обороны России заключило более 40 контрактов на 500 миллиардов рублей. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на заявление замглавы оборонного ведомства Алексея Криворучко.

Отмечается, что данные контракты предусматривают поставку более 1300 образцов вооружения и техники, кроме того, около 150 единиц пройдут процесс модернизации.

Сегодня вручены четыре и подписан 41 государственный контракт с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 500 миллиардов рублей. Алексей Криворучко, замглавы Минобороны РФ

В 2020 году в ходе мероприятия оборонное ведомство заключило контракты на сумму свыше одного триллиона рублей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о строительстве новых надводных и подводных судов на отечественных верфях. По словам российского лидера, в настоящее время строятся четыре субмарины и два современных корабля.

Фото: Минобороны РФ