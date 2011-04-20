Путин и Лукашенко обсудят ситуацию в Афганистане

Встреча двух президентов пройдет 9 сентября.

Президент Белоруссии Александр лукашенко заявил, что 9 сентября в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным будет обсуждаться ситуация в Афганистане. Об этом сообщает БелТа.

Завтра мы встречаемся с президентом России. Ясно, что мы будем обсуждать ситуацию и в нашем Евразийском экономическом союзе, и особенно ситуацию, связанную с Афганистаном, влияние афганского фактора на Центральную Азию, Россию. Естественно, и белорусы в стороне от этого не остались и не останутся. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По его словам, Белоруссия будет придерживаться линии, выработанной в ОДКБ. Отметим, что в среду Лукашенко провел встречу с председателем комитета национальной безопасности Казахстана Каримом Масимовым.

Ранее мы писали, что лидерам белорусской оппозиции дали 10 и 11 лет тюрьмы.

Видео: Youtube/Информационное агентство БелТА