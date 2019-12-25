Голикова: В Петербурге после проведения Евро фиксируется рост заболеваемости

Чемпионат не прошел незамеченным для эпидемиологической обстановки.

Вице-премьер Татьяна Голикова связала рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге с проведением Евро-2020. Об этом она сказала в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства 7-го июля.

Несмотря на то, что и организаторы чемпионата Европы по футболу, и власти города старались соблюдать ограничительные меры, тем не менее под влиянием эмоций, конечно, граждане не могут до конца строго этому следовать. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ.

При этом ситуация находится под контролем.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов говорил о том, что Евро-2020 не повлиял на рост заболеваемости. Такое же мнение и у председателя комитета по здравоохранению города. В Финляндию из Петербурга коронавирус привезли более 400 болельщиков. Из-за этого снятие масочного режима пришлось перенести. Также рост заболеваемости фиксируют в 82 регионах РФ.

Фото: сайт президента РФ