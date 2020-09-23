Финские болельщики подхватили "дельта"-штамм в Петербурге

На сегодняшний день инфекцию обнаружили у 400 человек.

У вернувшихся на родину финнов, которые посетили Евро-2020 в Петербурге, выявили индийский "дельта"-штамм коронавируса. Об этом сообщили в издании Yle со ссылкой на Министерство социального развития и здравоохранения страны.

Часть подхвативших COVID-19 болельщиков и их близкое окружение отправили на карантин. За нарушение этой меры футбольный фанат может быть оштрафован.

На текущий момент в Финляндии заболели 400 вернувшихся из Петербурга туристов. У каждого из них выявили индийский штамм.

Ранее на Piter.tv сообщили, что после Евро-2020 в Петербурге в Финляндии решили не отменять масочный режим. К вопросу об отмене масочного режима можно будет вернуться к концу лета, если заболеваемость вновь пойдет на спад.

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