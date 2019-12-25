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После Евро-2020 в Петербурге в Финляндии решили не отменять масочный режим
Сегодня, 16:29
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После Евро-2020 в Петербурге в Финляндии решили не отменять масочный режим

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Как минимум 400 финских болельщиков привезли в страну коронавирус.

Финские болельщики, которые съездили на матчи Евро-2020 в Петербург, сорвали отмену масочного режима в своей стране. Поездка привела к росту заболеваемости, сообщила редакция Uutissuomalainen.

В ближайшее время станет ясно, нужно ли будет ужесточать ограничения. К вопросу об отмене масочного режима можно будет вернуться к концу лета, если заболеваемость вновь пойдет на спад. 

По данным "Яндекса", 1 июля в Финляндии было зарегистрировано 222 случая заболевания коронавирусом, 30 июня — 355. При этом до 26 июня показатель не превышал 123.

Накануне Piter.TV сообщил о том, что во время Евро-2020 в Петербурге коронавирусом заразились почти 400 финнов. 

Фото: pixabay.com

Теги: евро-2020, масочный режим, финляндия
Категории: Новости СПб, Мировые новости, Лента новостей,

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