После Евро-2020 в Петербурге в Финляндии решили не отменять масочный режим

Финские болельщики, которые съездили на матчи Евро-2020 в Петербург, сорвали отмену масочного режима в своей стране. Поездка привела к росту заболеваемости, сообщила редакция Uutissuomalainen.
В ближайшее время станет ясно, нужно ли будет ужесточать ограничения. К вопросу об отмене масочного режима можно будет вернуться к концу лета, если заболеваемость вновь пойдет на спад.
По данным "Яндекса", 1 июля в Финляндии было зарегистрировано 222 случая заболевания коронавирусом, 30 июня — 355. При этом до 26 июня показатель не превышал 123.
Накануне Piter.TV сообщил о том, что во время Евро-2020 в Петербурге коронавирусом заразились почти 400 финнов.
Фото: pixabay.com
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