Во время Евро-2020 в Петербурге коронавирусом заразились почти 400 финнов

Ситуация с COVID-19 в Финляндии ухудшилась после визита болельщиков в Россию.

Почти 400 финских болельщиков заболели коронавирусом после поездки в Петербург на Евро-2020. Об этом сообщило финское министерство социальных дел и здравоохранения.

386 тестов показали положительный результат. Еще 50 человек заразились от заболевших. Больше всего случаев в Хельсинки, Эспоо и Вантаа.

Около 800 болельщиков пустили без теста из-за очередей на границе. Пока что не всеми удалось связаться.

Кроме того, Финский Национальный институт здравоохранения и социального развития посоветовал гражданам Финляндии пока не ездить в Россию из-за подъема заболеваемости. На матчах в Петербурге побывало не менее 4,5 финнов.

Неделю назад коронавирус выявили у 80 финских болельщиков.

Фото: Piter.TV