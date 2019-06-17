В госизмене обвинили финнов, заправлявших авто в России

На сайте телеканала YLE указано, что финская таможня не противодействует "топливным туристам".

Многие жители Финляндии считают, что поездки в Россию для заправки машины можно признать государственной изменой. Об этом сообщили в эфире телеканала YLE.

Финны считают, что их соотечественники "финансируют Путина", когда делают покупки в России и пользуются заправками страны. Однако есть граждане, которые признают, что топливо на российских АЗС стоит гораздо дешевле, чем в их стране.

На сайте телеканала указано, что финская таможня не противодействует "топливным туристам", однако перевозку бензина в канистрах не допускает.

Ранее на Piter.tv: Турция заявила, что Швеция и Финляндия не выполняют договоренности по НАТО.

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