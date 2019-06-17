  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В госизмене обвинили финнов, заправлявших авто в России
Сегодня, 18:45
125
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В госизмене обвинили финнов, заправлявших авто в России

0 0

На сайте телеканала YLE указано, что финская таможня не противодействует "топливным туристам".

Многие жители Финляндии считают, что поездки в Россию для заправки машины можно признать государственной изменой. Об этом сообщили в эфире телеканала YLE.

Финны считают, что их соотечественники "финансируют Путина", когда делают покупки в России и пользуются заправками страны. Однако есть граждане, которые признают, что топливо на российских АЗС стоит гораздо дешевле, чем в их стране. 

На сайте телеканала указано, что финская таможня не противодействует "топливным туристам", однако перевозку бензина в канистрах не допускает. 

Ранее на Piter.tv: Турция заявила, что Швеция и Финляндия не выполняют договоренности по НАТО.

Фото: pxhere

Теги: проблемы с бензином, рост цен на бензин, санкции, финны
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии