Мевлют Чавушоглу рассказал о том, что скандинавские страны бездействуют.

Турция заявила, что Швеция и Финляндия не выполняют договоренности по НАТО, поэтому Анкара обвиняет власти этих стран в бездействии. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции с журналистами сделал глава местного внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу. Он раскритиковал процесс реализации международного соглашения по вступлению скандинавских государств в Североатлантический военный альянс.

Финляндия и Швеция все еще не предприняли конкретных шагов по договоренностям с Турцией. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Напомним, что Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине в мае 2022 года передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу свои заявки на вступление в военный блок. Турция изначально заблокировала процесс рассмотрения заявок. Однако 29 июня стороны конфликта подписали меморандум по безопасности.

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Фото и видео: YouTube / Mevlüt Çavuşoğlu