Минэнерго Турции: черноморский газ начнет поступать в марте 2023 года

Фатих Донмез сообщил о скором завершении строительства газопровода по морскому дну.

Глава турецкого министерства по энергетике и природным ресурсам Фатих Донмез в четверг подтвердил журналистам, что природный газ с черноморских месторождений начнет поступать потребителям страны в 2023 году. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках интервью, которое транслировал телеканал Anadolu. Эксперт уточнил, что по морскому дну продолжено порядка 120 километров трубопровода. До полного завершения газовой ветки осталось только 50 километров.

В марте 2023 года, надеюсь, мы начнем сжигать на суше наш черноморский газ. Фатих Донмез, глава Минэнерго Турции

Напомним, что о планах поставок в 2023 году газа с 10 месторождений в Черном море еще 9 августа сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Глава государства объяснил, что запасы месторождений газа в Черном море составляют порядка 540 млрд кубометров. Самым крупным из этих локаций является месторождение Сакарья, запасы которого превышают 400 млрд куб. м. В разработку месторождения Анкара намерена инвестировать около 10 млрд долларов.

Турция заявила, что детали оплаты в рублях за поставляемый газ уточнят в ближайшие дни.

Фото и видео: YouTube / Anadolu Ajansı

