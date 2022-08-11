Турция заявила, что детали оплаты в рублях за поставляемый газ уточнят в ближайшие дни

Фатих Донмез рассказал о том, что страна хочет платить за российский газ также в местных лирах.

Турция заявила, что детали оплаты в рублях за поставляемый российский природный газ власти страны уточнят в ближайшие дни. Соответствующей информацией местный министр по вопросам энергетики и природных ресурсов рассказал в эфире телеканала Anadolu. Фатих Донмез уточнил, что в Анкаре принципиально достигнули соглашения по закупке энергоресурсов у Москвы за счет оплаты в национальных валютах.

Да, лидеры достигли принципиальной договоренности. Сейчас мы обсуждаем возможность оплаты некоторой части транзита в турецких лирах. В ближайшие дни появится окончательная ясность по графику, ценам. Фатих Донмез, глава Минэнерго Турции

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Фото и видео: YouTube / Anadolu Ajansı