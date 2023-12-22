США продолжат вводить санкции против будущих энергетических проектов России

Джеффри Пайатт назвал цель ограничений, вводимых против Москвы.

В американской администрации рассчитывают продолжать вводить ограничения против будущих российских энергетических проектов и связанной с ними инфраструктуры. Соответствующее заявление сделал помощник государственного секретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайатт, выступая на мероприятии, организованном вашингтонском Центром стратегических и международных исследований CSIS. По утверждению иностранного эксперта, санкционное давление направлено против тех компаний, задействованных в передаче материалов и технологий для будущих энергетических проектов", а также "поставщиков услуг".

Мы продолжим закручивать гайки. Мы продолжим вводить ограничения против широкого спектра компаний, участвующих в развитии других ключевых энергетических проектов, в том числе будущих энергетических проектов и связанной с ними инфраструктуры... Джеффри Пайатт, сотрудник Госдепа США

Госдеп выразил надежду на ограничение доступа РФ к европейским энергорынкам.

Фото и видео: YouTube / Center for Strategic & International Studies