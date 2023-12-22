Госдеп выразил надежду на ограничение доступа РФ к европейским энергорынкам

Джеффри Пайатт прокомментировал поддержку США Европы в сфере СПГ.

В американской администрации рассчитывают на дальнейшее ограничение доступа России к европейским рынкам сбыта энергетических носителей. Соответствующее заявление сделал помощник государственного секретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайатт, выступая на мероприятии, организованном вашингтонском Центром стратегических и международных исследований CSIS. Иностранный специалист полагает, что власти его страны заинтересованы в том, чтобы региональные импортеры в Европе отвернулись от Москвы, а затем обратились к более надежным поставщикам. При этом эксперт надеется, что у России будут крайне ограниченные возможности по обеспечению для себя новых рынков сбыта своей продукции.

Джеффри Пайатт добавил, что Вашингтон рассчитывает поддерживать Европу в сфере энергетики за счет экспорта сжиженного природного газа. Этот момент должен стать "ключевым элементом европейской энергетической безопасности". Сотрудник Госдепа США заметил, что администрация поддерживает стремление ЕС перейти на чистую или "зеленую" энергию. В качестве примера он привел данные, из которых следует, что доля российского природного газа в общем объеме поставок этого энергетического носителя в страны ЕС упала с 40 процентов в 2021 году до 13 процентов в 2023 году.

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Фото и видео: YouTube / Center for Strategic & International Studies