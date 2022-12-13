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Госдеп: энергосистема Украины будет восстанавливаться по европейским стандартам

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Джеффри Пайатт рассказал о будущем европейской энергетики.

В Государственном департаменте считают, что энергосистема Украины будет восстанавливаться по европейским стандартам. Такое мнение высказал в ходе выступления на площадке вашингтонского Фонда Карнеги помощник американского государственного секретаря Джеффри Пайатт. Чиновник пояснил, что речь идет не идет о советских стандартах.

…Которая отвечает самым высоким стандартам с точки зрения децентрализации, устойчивости, воздействия на климат, повышения энергии ветра, солнца и энергии, добываемой на основе биомассы.

Джеффри Пайатт, помощник госсекретаря США

Дипломат утверждал, что, несмотря на происходящее разрушение украинской энергетической системы, страна по-прежнему могла бы быть экспортером энергетических ресурсов в европейский регион

Пентагон дистанционно оказывает Киеву помощь в обслуживании поставляемой США техники.

Фото и видео: YouTube / Carnegie Endowment

Теги: госдеп, джеффри пайатт, фонд карнеги, энергетический кризис
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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