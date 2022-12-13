Патрик Райдер рассказал о дистанционной помощи ВСУ.

Пентагон дистанционно оказывает Киеву помощь в обслуживании поставляемой США техники. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга в Вашингтоне сделал официальный представитель американского оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Чиновник напомнил, что специалисты в дистанционном режиме консультируют коллег из Вооруженных сил Украины относительно технического обслуживания западных видов вооружений, которые отправляются Киеву в качестве военной помощи. Таким образом спикер ответил на вопрос о том, обсуждается ли вопрос с производителями отправку подрядчиков на Украину для помощи.

Я не в курсе какой-либо политики Пентагона в отношении частных компаний и принятия решений о том, отправлять или не отправлять подрядчиков на Украину. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Эксперт рекомендовал прессе обращаться за комментариями в Госдеп США, так как именно внешнеполитическое ведомство отвечает за рекомендации по рабочим поездкам граждан США за границу. Особенно это актуально в вопросах региональных конфликтов. Пентагон же сосредотачивает свое внимание на поставках техники и удаленных контактах по его обслуживанию.

Пентагон не подтвердил заявления ВСУ о возможности передачи Киеву военных самолетов.

Фото и видео: YouTube / NowThis News

