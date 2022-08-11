Эрдоган обсудит с Путиным по телефону строительство АЭС "Аккую"

Фатих Донмез рассказал о том, что Турция не нарущит сроков работ по созданию АЭС.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудит на ближайших переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону строительство местной атомной электростанции "Аккую". Соответствующее заявление в рамках интервью для телеканала Anadolu сделал министр по вопросам энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез. Чиновник уточнил, что Анкара не может позволит отойти от графика проведения работ. Реализацию проекта контролируют лидеры Турции и РФ.

Мы не можем допустить сбоев в реализации этого мегапроекта Турции. По возвращению из Сочи президент Эрдоган заявил, что сам посетит Мерсин, проверит ход работ… Ситуацию в ближайших переговорах обсудят и лидеры. Фатих Донмез, глава Минэнерго Турции

Эксперт добавил, что Эрдоган уже посещал стройку, после чего провел на месте со специалистами брифинг. Фатих Донмез уточнил, что в отношении АЭС есть проблемы, свойственные подобным мегапроектам. Однако власти работают над их решением.

Посол Украины: запуск завода по производству Bayraktar возможен до конца 2023 года.

Фото и видео: YouTube / Anadolu Ajansı