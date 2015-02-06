Посол Украины: запуск завода по производству Bayraktar возможен до конца 2023 года

Василий Боднар рассказал о сроках создания в стране нового производства с БПЛА.

Украинский посол Василий Боднар рассказал о том, что запуск завода по производству боевых дронов от турецкого производителя Bayraktar возможен до конца 2023 года. При этом строительство промышленного объекта по созданию беспилотных летательных аппаратов займет несколько месяцев. Соответствующей информацией дипломат поделился в эфире местного телеканала "Рада".

Само строительство может занять несколько месяцев, а запуск завода может быть в 2023 году, возможно, в конце. Василий Боднар, посол Украины в Турции

Украинский посол Василий Боднар рассказал о том, что запуск завода по производству боевых дронов от турецкого производителя Bayraktar возможен до конца 2023 года. При этом строительство промышленного объекта по созданию беспилотных летательных аппаратов займет несколько месяцев. Соответствующей информацией дипломат поделился в эфире местного телеканала "Рада".

Само строительство может занять несколько месяцев, а запуск завода может быть в 2023 году, возможно, в конце. Василий Боднар, посол Украины в Турции

Напомним, что накануне дипломат рассказал о том, что около недели назад турецкое правительство подтвердило киевскому режиму двустороннее соглашение. Анкара направила документ в местный парламент на ратификацию. Управляющий компанией "Байрактар" сформировал собственную украинскую компанию на территории Украины, которая уже имеет земельный участок под проект. Также разработан проект производственной площадки.

Фото и видео: YouTube / Телеканал Рада