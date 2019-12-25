Стало известно, сколько финских болельщиков заболели коронавирусом после Евро-2020 в Петербурге

800 человек еще предстоит протестировать.

У 80 финнов, которые вернулись из Петербурга в Финляндию, обнаружили коронавирус. Речь идет о болельщиках Евро-2020, сообщило финское издание Yle.

Большинство из выявленных заболевших вернулись в страну через пограничный пункт Ваалимаа (со стороны России — Торфяновка). 14 случаев заболевания зарегистрировали у тех, кто возвращался через Нуйямаа. Всего 22 и 23 июня на границе сдали около 1100 тестов. Так как тестирование сильно тормозило движение на границе, 800 человек решили не проверять. Теперь их нужно найти, чтобы они сдали тест на COVID-19.

Есть вероятность, что, если кто-то заразился в автобусе, то заражен весь автобус.

В группе B сборная Финляндии набрала 3 очка, оказавшись на третьем месте. У команды еще есть шанс выйти в плей-офф.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV