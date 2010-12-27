В августе в Выборге состоится этнофестиваль "Кукушка"

Ежегодный международный российско-финский фестиваль состоится 11 и 12 августа.

В августе в Выборге уже в третий раз состоится международный российско-финский фестиваль "Кукушка" . Об этом сообщается на сайте организатора.

Фестиваль русской и финской культуры Кукушка проходит в Выборге с 2016 года! У нас же выступили: Сергей Старостин, Värttinä, Этносфера, Trio Gambaamo, Минус Трели, Suistamon Sähkö, Тесто, Hytkyt, Карелия, Tradikaali, Триголос, Orkestar Bordurka, Folk Talk, Ветер Всем, Инна Бондарь, Piirileikki+ и многие другие! Организаторы

В этом году фестиваль будет проходить 11 и 12 августа в Выставочном центре "Эрмитаж-Выборг". В этом году гостей и жителей Выборга будут ждать литературные, научные и художественные события, ярмарка, игровая площадка, а также мастер-классы для детей и взрослых. Хедлайнеры гала-концерта - ОТАВА Ё и FRIGG.

РАСПИСАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ

11 августа, 12:00 - 23:00



FRIGG (Хельсинки)

ОТАВА Ё (Санкт-Петербург)

СЕРГЕЙ СТАРОСТИН И ПРОЩЕ ПРОСТОГО (Москва)



Accrowbatics (Хельсинки)

Наталья Скворцова и New folk trio (Москва)

Мозаика (Санкт-Петербург)

DarkRiver (Выборг)

Oltermen (Савонлинна)

Борис Базуров Сотоварищи (Москва)

Донской дуэт (Москва)

Карелия (Санкт-Петербург)

ДрабгрИбори Бэнд (Выборг)

Комель (Светогорск)

Рёнтюшки (Токсово)

Вечеринка (Выборг)



А также:



Этнографический театр (Санкт-Петербург); Выборгское бальное общество; Хоровые коллективы Спасо-Преображенского собора и собора Петра и Павла (Выборг)



12 августа, 12:00 - 18:00



12:00 Научный воркшоп для детей "Почему у молочных рек кисельные берега?" (совместно с Университетом детей в Санкт-Петербурге).

12:00-14.00 Научная часть. "Народная традиция, одежда и время." "Ткань и одежда в ритуальных дарах и обменах" - лекция. "Архитектоника и реконструкция северного косоклинного сарафана" - перформанс



15.00-16.00 "Как финно-угры на Урале казаками стали" - медиалекция



16:00-17:00 Творческая встреча с Марией Семёновой и Анной Гуровой (ждёт подтверждения). Мария Семёнова — русская писательница, литературный переводчик. Наиболее известна как автор серии книг "Волкодав". Автор многих исторических произведений, в частности исторической энциклопедии "Мы — славяне!". Анна Гурова – русская писательница-фантаст, автор серий книг "Малышка и Карлссон", "Князь тишины", "Лунный воин" и других



17:00-18:00 Старинная музыка в музейных интерьерах.

Ранее мы сообщали, что "Ласточки" из Петербурга в Выборг летают без WiFi.

Фото: Международный фольклорный фестиваль Кукушка-2018/ВК