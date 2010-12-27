В августе в Выборге состоится этнофестиваль "Кукушка"

В августе в Выборге уже в третий раз состоится международный российско-финский фестиваль "Кукушка" . Об этом сообщается на сайте организатора.
Фестиваль русской и финской культуры Кукушка проходит в Выборге с 2016 года! У нас же выступили: Сергей Старостин, Värttinä, Этносфера, Trio Gambaamo, Минус Трели, Suistamon Sähkö, Тесто, Hytkyt, Карелия, Tradikaali, Триголос, Orkestar Bordurka, Folk Talk, Ветер Всем, Инна Бондарь, Piirileikki+ и многие другие!
Организаторы
В этом году фестиваль будет проходить 11 и 12 августа в Выставочном центре "Эрмитаж-Выборг". В этом году гостей и жителей Выборга будут ждать литературные, научные и художественные события, ярмарка, игровая площадка, а также мастер-классы для детей и взрослых. Хедлайнеры гала-концерта - ОТАВА Ё и FRIGG.
РАСПИСАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
11 августа, 12:00 - 23:00
FRIGG (Хельсинки)
ОТАВА Ё (Санкт-Петербург)
СЕРГЕЙ СТАРОСТИН И ПРОЩЕ ПРОСТОГО (Москва)
Accrowbatics (Хельсинки)
Наталья Скворцова и New folk trio (Москва)
Мозаика (Санкт-Петербург)
DarkRiver (Выборг)
Oltermen (Савонлинна)
Борис Базуров Сотоварищи (Москва)
Донской дуэт (Москва)
Карелия (Санкт-Петербург)
ДрабгрИбори Бэнд (Выборг)
Комель (Светогорск)
Рёнтюшки (Токсово)
Вечеринка (Выборг)
А также:
Этнографический театр (Санкт-Петербург); Выборгское бальное общество; Хоровые коллективы Спасо-Преображенского собора и собора Петра и Павла (Выборг)
12 августа, 12:00 - 18:00
12:00 Научный воркшоп для детей "Почему у молочных рек кисельные берега?" (совместно с Университетом детей в Санкт-Петербурге).
12:00-14.00 Научная часть. "Народная традиция, одежда и время." "Ткань и одежда в ритуальных дарах и обменах" - лекция. "Архитектоника и реконструкция северного косоклинного сарафана" - перформанс
15.00-16.00 "Как финно-угры на Урале казаками стали" - медиалекция
16:00-17:00 Творческая встреча с Марией Семёновой и Анной Гуровой (ждёт подтверждения). Мария Семёнова — русская писательница, литературный переводчик. Наиболее известна как автор серии книг "Волкодав". Автор многих исторических произведений, в частности исторической энциклопедии "Мы — славяне!". Анна Гурова – русская писательница-фантаст, автор серий книг "Малышка и Карлссон", "Князь тишины", "Лунный воин" и других
17:00-18:00 Старинная музыка в музейных интерьерах.
Ранее мы сообщали, что "Ласточки" из Петербурга в Выборг летают без WiFi.
Фото: Международный фольклорный фестиваль Кукушка-2018/ВК