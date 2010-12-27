"Ласточки" из Петербурга в Выборг летают без WiFi

С момента помпезного запуска беспроводных сетей на борту электропоездов "Ласточка", курсирующих между Петербургом и Выборгом прошло чуть больше месяца. Шум в СМИ утих и бесплатный интернет перестал работать. Или может он не работал с самого начала? Железнодорожники отмалчиваются и не замечают проблему.

Чуть больше месяца назад, 15 июня компания АО "СЗППК" с гордостью доложила о том, что в поездах "Ласточка", курсирующих из Петербурга в Выборг появился бесплатный Wi-Fi. Такого значимого нововведения пассажиры ждали несколько лет, с самого момента запуска современных электропоездов. Еще тогда, в 2015 году, комментарии к новости о запуске "Ласточек" до Выборга были полны удивлений. Люди не понимали, как можно было запустить скоростной электопоезд повышеного комфорта и не оборудовать его бесплатным доступом в интернет.

Впрочем, поездные бригады уверяли, что интернет обязательно появится, но позже. И спустя три года он появился. По крайней мере, так написали в СМИ.

Реальная ситуация оказалась сложнее. Около недели назад, в нашу редакцию пришло сообщение от подписчицы. Написавшая нам девушка утверждала, что беспроводная сеть в электропоезде не работает. Если быть точнее, то только создает видимость работы. Точка доступа действительно обнаруживается телефоном, но при подключении - ничего не происходит. В подтверждение своих слов девушка приложила скриншот:

Чтобы действительно убедиться, что это не штучный технический сбой, наш корреспондент опросил несколько человек, которые регулярно перемещаются между Санкт-Петербургом и Выборгом на поездах "Ласточка". Опрошенные подтвердили информацию. Потому, следующим шагом мы обратились с запросом в пресс-службу АО "СЗППК", где постарались узнать, что же может являться причиной проблем с подключением. Ответ пришлось ждать в течение недели. Можно было предположить, что за это время сотрудники компании провели большую проверку и разобрались в проблеме с подключением, но нет. На наш запрос железнодорожники вернули стандартную отписку, вроде: "Мы не знаем, где был сделан скриншот, может и совсем не в электричке. Никаких проблем у нас нет".

Относительно полученного скриншота с ошибкой подключения к сети "Lastochka.Center" без отсутствия конкретной информации о дате и месте (участке пути) подключения можно предположить, что подкючение производилось на некотором удалении от поезда, так как индикатор покрытия сети Wi-Fi находится на уровне минимальных показателей. Для успешного подключения к сети, необходимо находиться непосредственно в поезде. - пресс служба АО "СЗППК" (подписано генеральным директором В.В. Григорьевым)

Чтобы не быть голословными и убедиться, что интернет в поездах за прошедшую неделю не появился, мы совместно с группой "Интересный Выборг" ВКонтакте провели опрос. Перед самым отправлением дневной "Ласточки" выборжанам было предложено ответить, есть ли в вагонах поезда интернет или нет. Большинство, как в комментариях, так и в самом опросе утверждали, что интернет отсутствует.

Этой публикацией хотелось бы еще раз обратить внимание железнодорожников на проблему. Ведь если бесплатная беспроводная сеть в "Ласточках" не была пиаром и очередной "потемкинской деревней" в преддверии чемпионата мира по футболу, то интернет должен работать.

Фото: Григорий Егоров