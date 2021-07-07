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Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 82 регионах

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По ее словам, некоторые снижения заметны только в Москве.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что рост заболеваемости коронавирусом в настоящее время отмечается в 82 регионах России. Об этом она сказала в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

По ее словам, в российской столице благодаря ограничительным мерам и прививкам от COVID-19 наблюдается снижение прироста числа новых случаев заболевания. 

В 82 регионах страны заболеваемость растет, но некоторые снижения мы видим только в Москве. Здесь я должна отметить, что это стало возможным благодаря реализуемым ограничительным мерам и достаточно высоким, практически в разы, темпам вакцинации населения.

Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Она подчеркнула, что данные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией следует продолжить. По словам Голиковой, сложившаяся ситуация с COVID-19 на территории РФ остается напряженной.

Ранее Голикова заявила, что переболевшие коронавирусом могут повторно заразиться. Она напомнила, что переболевшие COVID-19 граждане имеют устойчивый иммунный ответ, который сохраняется на полгода. Затем антитела постепенно пропадают.

Видео: kremlin.ru

Теги: covid-19, рост заболеваемости, татьяна голикова
Категории: Новости России, Лента новостей,

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