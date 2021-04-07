Политолог Кедми рассказал о действиях США в случае войны на Донбассе

Израильский эксперт объяснил, какая угроза нависнет над Киевом.

Политолог из Израиля Яков Кедми рассказал о действиях США в случае войны на Донбассе. Информацией военный эксперт поделился с Владимиром Соловьевым в рамках YouTube-проекта "Соловьёв live". Специалист считает, что в случае масштабных боевых действий Вашингтон безжалостно подставит под удар Украину. По мнению спикера, Киев зря верит Белому дому в вопросе того, что НАТО выступит на его стороне, если начнется война против Москвы.

Кедми заметил, что правительство Украины просит партнеров из США и альянса разместить на своей территории военные базы, которые в случае конфликта станут первой целью для РФ. В этом случае Киев окажется в еще большей опасности.

Аналитик назвал позицию Киева странной. Он заметил, что страна уже сейчас ведет себя так, как будто является членом Североатлантического военного альянса. Однако для вступления в союз Украине не хватает вооружения, боеспособности армии и квалификации сил.

Кедми предупредил Украину о возможных последствиях военного конфликта между РФ и НАТО.

Видео: Youtube/Соловьёв LIVE