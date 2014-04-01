Израильский эксперт Яков Кедми предупредил Украину о возможных последствиях военного конфликта между РФ и НАТО. Об этом специалист заявил в эфире YouTube-канала "Соловьев live". Спикер полагает, что размещение баз и милитаристской инфраструктуры Североатлантического альянса на территории Украины - это колоссальная угроза для национальной безопасности и населения страны. В случае войны между Москвой и НАТО проблематично будет действовать согласно концепции ответного и встречного ударов.
И тогда, чтобы избежать риска, вся игра переходит не на встречный удар и даже не на упреждающий, а на превентивный.
Яков Кедми, военный эксперт
Специалист подчеркнул, что первоочередной целью таких ударов станут страны, которые предоставляют США свою территорию в качестве военных плацдармов. Политику Киева в данном вопросе аналитик назвал форменным самоубийственным безумием.
Кедми: ДНР и ЛНР могут разбить всю артиллерию ВСУ за несколько часов.
Видео: YT / Соловьёв LIVE
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Жаль, что историю никто не читает. Слявян половина Европы. Англо-саксы специально вносят раздор среди славянских народов. СЛАВЯНЕ! гоните саксов на х.... и никому не верьте.