Израильский специалист рассказал, в чем опасность размещения военных баз альянса для Киева.

Израильский эксперт Яков Кедми предупредил Украину о возможных последствиях военного конфликта между РФ и НАТО. Об этом специалист заявил в эфире YouTube-канала "Соловьев live". Спикер полагает, что размещение баз и милитаристской инфраструктуры Североатлантического альянса на территории Украины - это колоссальная угроза для национальной безопасности и населения страны. В случае войны между Москвой и НАТО проблематично будет действовать согласно концепции ответного и встречного ударов.

И тогда, чтобы избежать риска, вся игра переходит не на встречный удар и даже не на упреждающий, а на превентивный. Яков Кедми, военный эксперт

Специалист подчеркнул, что первоочередной целью таких ударов станут страны, которые предоставляют США свою территорию в качестве военных плацдармов. Политику Киева в данном вопросе аналитик назвал форменным самоубийственным безумием.

Кедми: ДНР и ЛНР могут разбить всю артиллерию ВСУ за несколько часов.

Видео: YT / Соловьёв LIVE