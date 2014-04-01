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Кедми предупредил Украину о возможных последствиях военного конфликта между РФ и НАТО

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Израильский специалист рассказал, в чем опасность размещения военных баз альянса для Киева.

Израильский эксперт Яков Кедми предупредил Украину о возможных последствиях военного конфликта между РФ и НАТО. Об этом специалист заявил в эфире  YouTube-канала "Соловьев live". Спикер полагает, что размещение баз и милитаристской инфраструктуры Североатлантического альянса на территории Украины  - это колоссальная угроза для национальной безопасности и населения страны. В случае войны между Москвой и НАТО проблематично будет действовать согласно концепции ответного и встречного ударов.

И тогда, чтобы избежать риска, вся игра переходит не на встречный удар и даже не на упреждающий, а на превентивный.

Яков Кедми, военный эксперт 

Специалист подчеркнул, что первоочередной целью таких ударов станут страны, которые предоставляют США свою территорию в качестве военных плацдармов. Политику Киева в данном вопросе аналитик назвал форменным самоубийственным безумием. 

Кедми: ДНР и ЛНР могут разбить всю артиллерию ВСУ за несколько часов.

Видео: YT / Соловьёв LIVE

Теги: донбасс, израиль, нато, яков кедми
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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Аноним
Сегодня 15:50

Жаль, что историю никто не читает. Слявян половина Европы. Англо-саксы специально вносят раздор среди славянских народов. СЛАВЯНЕ! гоните саксов на х.... и никому не верьте.

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