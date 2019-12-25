Кедми: ДНР и ЛНР могут разбить всю артиллерию ВСУ за несколько часов

Израильский эксперт Яков Кедми считает, что самопровозглашенные ДНР и ЛНР могут разбить всю артиллерию ВСУ в Донбассе за несколько часов. Разведчик сообщил журналистам, что к вооруженному конфликту между народными республиками на востоке Украины и Киевом может привести случайным обстрел. Он напомнил, что сейчас на линии соприкосновения сохраняется возможность начала боевых действий.
Вероятность начала военных действий и быстрое их развитие по безответственным действиям какого-нибудь местного атамана – это может быть. Это может быть по любой случайности.
Яков Кедми, израильский аналитик
Специалист уточнил, что не стоит сравнивать по мощности российскую и украинскую армии, так как между ними слишком большая разница. Он уверен, что силы непризнанных республик на Донбассе способны самостоятельно, без помощи Москвы справиться с украинскими военными. Кедми полагает, что ДНР и ЛНР имеют больше подготовленных бойцов, а также большей огневой мощью. В это же время армия Киева в основном состоит из срочников.
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Фото: YouTube/ITON-TV
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