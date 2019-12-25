Кедми: в США могут принять решение о роспуске НАТО после слов Путина

Эксперт напомнил о плане Вашингтона остаться "ни при чем".

Израильский военный эксперт Яков Кедми заявил, что в США могут принять решение о роспуске НАТО после слов российского лидера Владимира Путина. По мнению специалиста, такие мысли в Вашингтона формируются после обращения главы РФ к Федеральному Собранию. Тогда политик напомнил коллегам о новых принципах обороны государственных рубежей.

Аналитик уточнил, что новые российские принципы касаются нанесения ответных ударов по территориям, с которых начнутся атаки на РФ. Владимир Путин объяснил, что при этом военные также нападут и на центр, в котором отдаются приказы.

Кедми подчеркнул, что к настоящему моменту Североатлантический союз понял, что не сможет использовать Европу в качестве плацдарма. Эксперт уверен, что план Белого дома заключался в том, чтобы атаковать РФ с территории европейских партнеров по указанию США. При этом Вашингтон оставался бы нетронутым. Однако из-за российской стратегии американцам придется изменить план. В Израиле рассказали о ракете "Сармат", которая способна уклониться от систем ПРО США и достичь цели.

Кедми раскрыл коварный план США "по сливу" Украины.

Фото: YouTube/ITON-TV