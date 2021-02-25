Израильский эксперт считает, что Вашингтон планировал "отдать" РФ постсоветское пространство в обмен на разрыв отношений с Китаем.

Военный эксперт Яков Кедми раскрыл коварный план США "по сливу" Украины. По мнению израильского специалиста, Вашингтон не смог "подкупить" Россию передачей ей Прибалтики и Киева. Специалист раскрыл дальнейшие планы Америки на YouTube-канале Iton-TV. По мнению аналитика, теперь основной задачей Белого дома является разрыв отношений между Москвой и Пекином, так как два государства рассматриваются американцами как основные противники.

Они считают, что в РФ живут такие же идиоты, как те, кто это предлагает. Что Россия пойдет на обострение отношений с Китаем? И ради чего? В США выдвигали самые дикие идеи: пусть Россия забирает Украину и остальные постсоветские республики, лишь бы она пошла против Китая. Но они не понимают, о какой стране, каком пространстве и политических силах говорят. Что делать – американцы

Кедми уточнил, что Россия является оппонентом США на политическом уровне, а Китай - на экономическом. Бывший глава службы "Натив". Так как Белый дом не добился успехов в противостоянии КНР и РФ, то решил сменить тактику, полагает израильский аналитик. Эксперт подчеркнул, что в обмен на прекращение отношений с Пекином США предложили Москве "сдать" постсоветское пространство. Однако специалист полагает, что Вашингтон с высокой долей вероятности не собирался выполнять обязательства по данному соглашению.

Яков Кедми спрогнозировал итог вторжения самолета НАТО в Крым.

Видео: YT / ITON-TV