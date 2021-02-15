Дипломат критически оценил предложение украинского министра Владислава Криклия.

Израильский политик и дипломат Яков Кедми спрогнозировал итог вторжения самолета НАТО в Крым. Он выразил мнение, что первый же иностранный боевой самолёт, который пересечёт границу Крыма, будет сразу атакован на поражение.

Также Кедми заявил, что создание Грузией, Украиной и Молдавией военного альянса по инициативе НАТО не будет ничем угрожать России, так как, считает Кедми, у Москвы хватит сил для пресечения любых попыток нарушения российских границ.

Дипломат критически оценил предложение украинского министра Владислава Криклия, который заявил, что небо над Крымом стоит использовать для наступления на РФ.

Первый же самолет, который появится над полуостровом, будет тут же сбит. Яков Кедми, политик и дипломат

Ранее Кедми заявил, что все провокации США только укрепили Россию.

Видео: Youtube/ITON-TV